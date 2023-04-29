Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца

Фото: tiktok.com/@qarapaym.qazaq

Казахстанский блогер-музыкант африканского происхождения Абдул Керим Абдул Фати Адешина, выступающий под псевдонимом KerimGold, продолжает радовать подписчиков забавными видеороликами о жизни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Свой блог в TikTok Абдул Керим ведёт на казахском языке. На этот раз музыкант разыскал американца, который говорит по-казахски. Как выяснилось, Роналд, или Рауан, как он себя называет, прилетел из США, но уже давно живёт в Алматы, где ему посчастливилось выучить казахский.

@qarapaym.qazaq Қазақ тілінде сөйлейтін американдықпен танысыңыз, бұл мені соншалықты бақытты етеді және одан да көп махаббат тудырады🇰🇿💯❤️✅🙏🏽🌍👍🏿 ♬ original sound - KERIMGOLD

"Познакомьтесь с американцем, говорящим по-казахски, это делает меня таким счастливым и вызывает ещё больше любви", — подписал Абдул Керим своё видео в TikTok.

Известно, что музыкант приехал в Астану в 2014 году из Нигерии. Изначально преподавал в Казахстане английский, но затем переключился на музыку, увлёкся казахским и русским языками, а также казахской музыкой. Артист взял сценическое имя Kerim Gold. Одно из самых известных его творений "Бақытты мекенім". Эту песню музыкант посвятил супруге, с которой познакомился в Астане.