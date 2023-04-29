Музыка их связала: история оперного дуэта супругов из Петропавловска

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Северо-Казахстанская область — родина многих талантов. В том числе и музыкальных. Семейная пара Таушевых известна во всей республике: Асхат и Динара покорили сцену ещё в молодости. А сегодня чета раскроет их уникальный рецепт идеального выступления, передаёт BaigeNews.kz.

Семья Таушевых — солисты Северо-Казахстанской филармонии имени Акана Серы, лауреаты республиканских и международных конкурсов, преподаватели в колледже искусств имени Ермека Серкебаева, родители троих прекрасных детей. Всего этого они добились вместе.

"Я родилась в Аккайынском районе в Смирновском совхозе, село Трудовое. С первого по девятый класс в стенах школы активно участвовала в различных мероприятиях. Наверное, именно там я и полюбила музыку. По окончании средней школы поступила в музыкальный колледж на хоровое дирижирование. Окончив курс, продолжила обучаться на вокальном отделении. Здесь мы и познакомились с Асхатом. Он учился на два курса младше меня. Увидели друг друга, влюбились. Будучи студентами колледжа мы впервые стали родителями: у нас появилась старшая дочь Томирис. Так за семь лет учёбы жизнь круто изменилась: изучала любимое дело, родила ребенка, появилась семья", — с теплом вспоминает Динара Таушева.

Даже любовь к музыке у семейной пары зарождалась одинаково.

"Сам я из Акжарского района село Менжинское. У нас там были уроки музыки. Возможно, на этих уроках я впервые полюбил это искусство. Выступал, конечно, как без этого. Затем приехал поступать в городской колледж искусств на отделение хоровое дирижирование. Там тоже поют. А это единственное, что я умел делать на тот момент. Это был мой осознанный выбор, потому что это специальность очень богатая знаниями. Я совсем не понимал, что такое хор. С женой мы познакомились там, у нас был вокальный ансамбль, где мы впервые спели. Так начали общаться. Думаю, что никак иначе не должно было сложиться, по-другому свою жизнь не вижу. Только так", — признался Асхат Таушев.

Оба музыканта хотели расширять свои познания и после окончания колледжа поступил вместе уехали в Астану, поступили в академию музыки на сольное пение. Успешно завершив обучение, семья решила остаться в столице и начать карьеру.

"Могу сказать со сто процентной уверенностью, что, когда мы учились было намного интереснее. Есть с чем сравнивать, мы ведь сейчас работаем со студентами и школьниками. Мы были жадными до знаний, которых с трудом можно было получить. Тогда не было смартфонов, не было социальных сетей, где информации вдоволь. Такой поток легкой информации лишает интереса и провоцирует леность. Хотя должно помогать быстрее учить, больше знать. Сейчас дети не идут в библиотеку, не читают книг", — считает Асхат.

Свою старшую дочь он уговорил заниматься на флейте. От хобби можно всегда отказаться, но навыки не будут лишними, говорит собеседник.

"Флейта — безусловно изящный, тонкий музыкальный инструмент. Успех складывается вначале пути и, если ты бросил музыку, не получается или надоело, и ты не скучаешь — значит правильно сделал, вовремя ушел. Время много не тратил. А так у любого музыканта спросите в чем смысл жизни, он ответит, что в музыке. Вообще я уверен, что музыкант — это не профессия, музыкант — это диагноз", — добавил Асхат.

К слову, несмотря на то, что Таушевы в основном работают с классической музыкой, в их доме иногда звучат мелодии и других жанров.

"Я люблю русскую, казахскую, зарубежную эстраду. Прекрасно отношусь к джазу. Иногда и рок музыка присутствует в плейлисте. Если мелодия или голос исполнителя цепляет душу, почему бы и не послушать. Попробовать себя в другом жанре? Знаете, есть исполнители, которые, если так можно сказать, переквалифицируются. Хочешь жить умей вертеться, так же говорят. Но я смотрю на это иначе. Если я пою оперные партии, то и буду продолжать в этом направлении. Не хочу ломать себя и свои стереотипы. Я вокалистка академического направления и мне хочется держать эту планку. Иначе можно оказаться и не там, и не здесь", — считает Динара.

Музыкальная профессия заставляет внимательно относиться к голосу. Иначе артисты называют это соблюдением его гигиены. Только вот в повседневной рутине это не всегда получается.

"Мы как можем бережём голос. Но в нашей профессии не всегда это поучается. Утром мы преподаём вокал в колледже искусств. Вечером бежим на концерт. Еще бывают внеплановые выступления. Варьируешь между ними. При этой всей гонке стараешься держать себя в тонусе — это своевременный отдых голоса, регулярная распевка, повторение слов, повторение музыки, песен. Кому-то это дается легко, дар свыше. Таким исполнителям повезло. А есть музыканты, которым необходимо работать над собой ежедневно. Только тогда будет толк", — объясняет Динара Таушева.

Живое звучание со сцены для сотни или тысячи зрителей стоит артисту огромных мышечных усилий и эмоциональных затрат. Мы решили уточнить, с чем сравнимо исполнение музыкальных партий в эквиваленте физической нагрузки.

"Мой педагог всегда говорил – оперный певец, который поёт непосредственно без дополнительной усиливающей звуковой аппаратуры – не только морально и психологически чувствуют дискомфорт, но и устает физически. Давайте сравним… К примеру, если исполнить подряд пять полноценных относительно сложных классических произведений, то это равносильно пробежки на расстоянии восемь километров. Если спеть хорошую арию, то она сравнима с подъёмом штанги с весом в 120 килограмм. И не один, а пятнадцать раз подряд",— привёл пример Асхат Таушев.

Удивительно то, что семейная пара стала настолько сплоченным дуэтом, уверенным в партнере по сцене, что Таушевы проводят лишь одну репетицию перед выступлением — генеральную.

"Так и есть, когда мы поем вдвоем мы никогда не репетируем. Потому что нам некогда. Шучу. По правде говоря, уже так сложилось, что мы всегда выходим на сцену подготовленные. Я стопроцентно отвечаю за свою партию, Динара за свою. Конечно, небольшую репетицию проводим. Но чтобы вдвоем сидеть и учить — не приходилось. И надеюсь, не придется. Нам так комфортно работать, и мы уверены друг в друге. Выходим на генеральную репетицию, сводим и все готово. Это ли не идеально", — объясняет Асхат.

Оба музыканта убеждены, что всё дело в отношении к своей работе, которая стала частью жизни, любимым времяпрепровождением и смыслом.

"Для меня эта профессия — не тяжесть, а самопознание, работа над собой. В музыке ты всегда должна держать себя в тонусе, в красоте, следить за собой, часто смотреть в зеркало. А это для женщины немаловажно. Музыкант свою работу должен любит, быть фанатом своей профессии. И я ее фанат. Мне искренне нравится то, чем мы занимаемся. Я благодарна Аллаху, что когда-то моя мама привезла меня из нашей маленькой деревушки в этот красивый, любимый Петропавловск, и отдала меня в колледж искусств. Я никогда не жалела об этом выборе, ни разу не обернулась назад и даже в мыслях не смела жалеть. Конечно, когда ещё училась были проблемы по общеобразовательным предметам. Такое бывает у каждого. Но никогда я не хотела ради исправления оценок по другим предметам, пренебрегать своей музыкой. У меня была цель стать музыкантом", — уверяет Динара.

Солисты и спустя десятилетия хотят видеть себя и своих детей в музыке.

"Я вижу себя преподавателем, передающим опыт следующему поколению талантливых музыкантов. Это важно. Знаете, думаю, у каждого певца есть свой срок годности. Это правда. Грамотные артисты вовремя уходят на другую работу, ближе к этой сфере. Все-таки музыка — это эстетика и нужно ей соответствовать", — завершил беседу Асхат.

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