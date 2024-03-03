Мужчину, задолжавшего 29 млн тенге налогов, задержали в Уральске

В управлении миграционной службы ДП ЗКО разыскали должника, находящегося в межгосударственном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Он не исполнил решение специализированного межрайонного экономического суда ЗКО. Уклонялся от уплаты налогов в размере более 29 миллионов тенге" — пояснили в управлении.

Задержанного направили к частному судебному исполнителю для исполнения решения суда.