Мужчину, задолжавшего 29 млн тенге налогов, задержали в Уральске
Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
90Фото: BaigeNews.kz
В управлении миграционной службы ДП ЗКО разыскали должника, находящегося в межгосударственном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
"Он не исполнил решение специализированного межрайонного экономического суда ЗКО. Уклонялся от уплаты налогов в размере более 29 миллионов тенге" — пояснили в управлении.
Задержанного направили к частному судебному исполнителю для исполнения решения суда.
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