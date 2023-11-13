Мужчину задержали за развращение малолетней в Павлодарской области
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Жителя Павлодарской области задержали после того, как он отправил через мессенджер порнографические фотографии 12-летней девочке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наша Жизнь".
По словам старшего инспектора по особым поручениям группы ювенальной полиции ДП Павлодарской области Бибегуль Камзиной, полицейские задержали 32-летнего жителя села Павлодарское по подозрению в развращении 12-летней девочки.
"Житель села Павлодарское путём использования информационной системы (Интернета – ред.) совершил развратные действия без применения насилия в отношении 12-летней девочки", — рассказала Бибегуль Камзина.
Она также сообщила, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 124 Уголовного кодекса РК.
Подозреваемый изолирован от общества, помещён в приемник-распределитель для лиц без определенного места жительства. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
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