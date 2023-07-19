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Мужчину забили до смерти в Костанайской области
Мужчина до смерти избил односельчанина в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Преступление совершено в поселке Мендыкара. В полицию позвонил житель районного центра, который и сообщил о найденном возле дома трупе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что на теле погибшего имеются видимые признаки насильственной смерти.
По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего”. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт насильственной смерти от полученных телесных повреждений.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан местный житель. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что между мужчинами произошла ссора, на почве распития спиртных напитков. В результате он нанес несколько ударов, от которых потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, подозреваемый арестован.
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