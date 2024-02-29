Мужчину с двойным гражданством выдворили из Казахстана
Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
81Фото: baigenews.kz
В Западно-Казахстанской области суд постановил выдворить за пределы Республики Казахстан мужчину с двойным гражданством, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно материалам дела, в феврале 2024 года при переходе через государственную границу между Казахстаном и Россией пограничники установили наличие у мужчины двойного гражданства.
Позже выяснилось, что в 2023 году он получил гражданство Армении, но в установленные законодательством сроки не сообщил об этом.
Суд №2 района Байтерек рассмотрел административное дело по части 2 статьи 496 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве) в отношении мужчины, признал его виновным и постановил выдворить из страны гражданина Армении.
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