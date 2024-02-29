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Мужчину с двойным гражданством выдворили из Казахстана

Сегодня, 11:03
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: baigenews.kz

В Западно-Казахстанской области суд постановил выдворить за пределы Республики Казахстан мужчину с двойным гражданством, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года при переходе через государственную границу между Казахстаном и Россией пограничники установили наличие у мужчины двойного гражданства.

Позже выяснилось, что в 2023 году он получил гражданство Армении, но в установленные законодательством сроки не сообщил об этом.

Суд №2 района Байтерек рассмотрел административное дело по части 2 статьи 496 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве) в отношении мужчины, признал его виновным и постановил выдворить из страны гражданина Армении.

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