Мужчину с двойным гражданством выдворили из Казахстана

В Западно-Казахстанской области суд постановил выдворить за пределы Республики Казахстан мужчину с двойным гражданством, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года при переходе через государственную границу между Казахстаном и Россией пограничники установили наличие у мужчины двойного гражданства.

Позже выяснилось, что в 2023 году он получил гражданство Армении, но в установленные законодательством сроки не сообщил об этом.

Суд №2 района Байтерек рассмотрел административное дело по части 2 статьи 496 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве) в отношении мужчины, признал его виновным и постановил выдворить из страны гражданина Армении.