Мужчину от прыжка из окна многоэтажки спасли полицейские Астаны

Фото: Кадр из видео t.me/POLICE_of_KZ

Инцидент произошел по улице Рыскулбекова. В полицию обратилась женщина и сообщила, что ее 45-летний супруг грозится выпрыгнуть из окна шестого этажа, передаёт BaigeNews.kz.



Патрульные полицейские Адлет Далабаев и Нургазы Марат по приезду оценили ситуацию. Один из них остался внизу и вел диалог с горожанином, пытаясь отговорить от совершения рокового поступка. А второй незаметно прошел в комнату, быстро подбежал к мужчине и, схватив, рывком затащил в квартиру.



Как отметили в полиции, спасенному мужчине оказана психологическая помощь. Что подтолкнуло жителя столицы на такой необдуманный поступок выясняют полицейские.