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Сегодня, 23:15
158
158Фото: Кадр из видео t.me/POLICE_of_KZ
Мужчину от прыжка из окна многоэтажки спасли полицейские Астаны
Инцидент произошел по улице Рыскулбекова. В полицию обратилась женщина и сообщила, что ее 45-летний супруг грозится выпрыгнуть из окна шестого этажа, передаёт BaigeNews.kz.
Патрульные полицейские Адлет Далабаев и Нургазы Марат по приезду оценили ситуацию. Один из них остался внизу и вел диалог с горожанином, пытаясь отговорить от совершения рокового поступка. А второй незаметно прошел в комнату, быстро подбежал к мужчине и, схватив, рывком затащил в квартиру.
Как отметили в полиции, спасенному мужчине оказана психологическая помощь. Что подтолкнуло жителя столицы на такой необдуманный поступок выясняют полицейские.
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