Мужчина жестоко расправился с щенком на глазах у детей в Атырау
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Мужчина с ребёнком на руках швырнул щенка в Атырау, и тот ударился об забор. Инцидент произошёл на территории детского сада, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщают местные паблики, 21 мая мужчина схватил щенка, игравшего с детьми, и с силой кинул его в сторону забота.
“Щеночек жив, ему требуется лечение. Диагноз на данный момент - закрытая черепно-мозговая травма. Плохо с координацией, всё время лежит, не кушает, рвота. Щенок находится на передержке у волонтёра”, - сообщила автор ролика.
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В полиции уточнили, что инцидент произошёл в микрорайоне Жулдыз.
"Выявили 30-летнего мужчину, который ударил ногой, бросил в стену и истязал безнадзорную собаку. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - сообщили в ДП региона.
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