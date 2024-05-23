Мужчина жестоко расправился с щенком на глазах у детей в Атырау

Мужчина с ребёнком на руках швырнул щенка в Атырау, и тот ударился об забор. Инцидент произошёл на территории детского сада, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают местные паблики, 21 мая мужчина схватил щенка, игравшего с детьми, и с силой кинул его в сторону забота.

“Щеночек жив, ему требуется лечение. Диагноз на данный момент - закрытая черепно-мозговая травма. Плохо с координацией, всё время лежит, не кушает, рвота. Щенок находится на передержке у волонтёра”, - сообщила автор ролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АТЫРАУ | ҚАЗАҚСТАН | 06 🌷 (@atyrauoil.official)

В полиции уточнили, что инцидент произошёл в микрорайоне Жулдыз.