  • 24 Мая, 00:01
  • BAIGENEWS

Мужчина жестоко расправился с щенком на глазах у детей в Атырау

Вчера, 18:12
АВТОР
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instagram.com/atyrauoil.official Вчера, 18:12
Вчера, 18:12
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Фото: instagram.com/atyrauoil.official

Мужчина с ребёнком на руках швырнул щенка в Атырау, и тот ударился об забор. Инцидент произошёл на территории детского сада, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают местные паблики, 21 мая мужчина схватил щенка, игравшего с детьми, и с силой кинул его в сторону забота.

“Щеночек жив, ему требуется лечение. Диагноз на данный момент - закрытая черепно-мозговая травма. Плохо с координацией, всё время лежит, не кушает, рвота. Щенок находится на передержке у волонтёра”, - сообщила автор ролика.

 
 
 
 
 
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Публикация от АТЫРАУ | ҚАЗАҚСТАН | 06 🌷 (@atyrauoil.official)

В полиции уточнили, что инцидент произошёл в микрорайоне Жулдыз.

"Выявили 30-летнего мужчину, который ударил ногой, бросил в стену и истязал безнадзорную собаку. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - сообщили в ДП региона.

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