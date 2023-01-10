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ekaraganda.kz Вчера, 23:40
388
Вчера, 23:40
388
Фото: ekaraganda.kz

Мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки Караганды, где произошёл взрыв

В Караганде в жилом доме, где произошёл взрыв с последующим возгоранием, мужчина выпрыгнул с третьего этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главу ДЧС региона Мурата Катпанова.

"В результате взрыва пострадал один человек, который выпрыгнул из квартиры на третьем этаже. В данный момент он живой и доставлен в медучреждение, его состояние сейчас уточняется", - сообщил начальник ДЧС Карагандинской области, который находится на месте ЧП. 

Также сообщалось, что в квартире, где произошёл взрыв, найдены тела трёх человек. Причина ЧП выясняется. 

"Ориентировочно, произошёл взрыв с последующим горением. Что это было - газовый балон или газовоздушная смесь - будет установлено. Дом на момент происшествия был не газифицирован. Поэтому предполагается использование бытового газа", - отметил Катпанов. 

Всего с дома с соседних квартир было эвакуировано 110 человек.

ЧП произошло в 16-этажном одноподъездном жилом доме по проспекту Республики, 18/2. В квартире на восьмом этаже взорвался газ с последующим горением и обрушением межэтажных плит перекрытия и перегородок.

В 22:55 пожар ликвидирован. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.
Для обогрева жильцов к задействованы три вахтовки ДЧС. Подготовлены места в отеле.

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#взрыв #Караганда #дом
BaigeNews.kz
Вчера, 23:40
388
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