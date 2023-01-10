Мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки Караганды, где произошёл взрыв

Фото: ekaraganda.kz

В Караганде в жилом доме, где произошёл взрыв с последующим возгоранием, мужчина выпрыгнул с третьего этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главу ДЧС региона Мурата Катпанова.

"В результате взрыва пострадал один человек, который выпрыгнул из квартиры на третьем этаже. В данный момент он живой и доставлен в медучреждение, его состояние сейчас уточняется", - сообщил начальник ДЧС Карагандинской области, который находится на месте ЧП.

Также сообщалось, что в квартире, где произошёл взрыв, найдены тела трёх человек. Причина ЧП выясняется.

"Ориентировочно, произошёл взрыв с последующим горением. Что это было - газовый балон или газовоздушная смесь - будет установлено. Дом на момент происшествия был не газифицирован. Поэтому предполагается использование бытового газа", - отметил Катпанов.

Всего с дома с соседних квартир было эвакуировано 110 человек.

ЧП произошло в 16-этажном одноподъездном жилом доме по проспекту Республики, 18/2. В квартире на восьмом этаже взорвался газ с последующим горением и обрушением межэтажных плит перекрытия и перегородок.

В 22:55 пожар ликвидирован. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.

Для обогрева жильцов к задействованы три вахтовки ДЧС. Подготовлены места в отеле.