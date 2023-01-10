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Лента новостей

ДЧС Карагандинской области Вчера, 23:06
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Вчера, 23:06
465
Фото: ДЧС Карагандинской области

Взрыв в многоэтажке Караганды: погибли три человека

Три трупа обнаружены в квартире многоэтажного жилого дома Караганды, где произошёл взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщается, что ЧП произошло в 16-этажном одноподъездном жилом доме по проспекту Республики, 18/2. В квартире на восьмом этаже произошёл взрыв с последующим горением и обрушением межэтажных плит перекрытия и перегородок.

"В ходе проведения разведки обнаружены тела трёх человек (предположительно двух мужчин и женщины). Силами ДЧС с квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 11 человек, из них двое детей", - сообщили в ДЧС.

В 22:55 пожар ликвидирован. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.
Для обогрева жильцов к задействованы три вахтовки ДЧС.

По словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, который находится на месте ЧП, после завершения работ по ликвидации пожара жилой дом подключат к электроснабжению. Подготовлено 35 мест в отеле для жильцов дома, которым необходимо место проживания. 

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#взрыв #Караганда #Пожар #дом #газ
BaigeNews.kz
Вчера, 23:06
465
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