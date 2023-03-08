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рixabay Сегодня, 23:19
77
Сегодня, 23:19
77
Фото: рixabay

Мужчина выпал из окна 10 этажа в Талдыкоргане

В Талдыкоргане мужчина выбросился из окна многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz.
 
Инцидент произошел 8 марта в шестом микрорайоне. Видео происшествия сняли очевидцы. Погибшему было 49 лет.
 
В пресс-службе ДП области Жетысу сообщили, что завели дело по статье "Доведение до самоубийства".
 
 
 
 
 
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Публикация от EGOV.PRESS (@egovpress)

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#суицид #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:19
77
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