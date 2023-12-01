Мужчина умер возле ТРЦ в Астане
Сегодня, 16:48
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Сегодня, 16:48Сегодня, 16:48
70Фото: Baigenews.kz
Мужчина скончался возле ТРЦ "Азия парк" в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе ДП города, передаёт BaigeNews.kz.
"Столичными полицейскими зарегистрирован факт смерти мужчины возле ТРЦ. 1 декабря 2023 года около 8:20 часов на канал "102" поступил вызов о том, что возле ТРЦ "Азия парк" обнаружен труп.
По приезду на место происшествия факт подтвердился", - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции установлен труп 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В настоящее время назначены необходимые экспертизы.
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