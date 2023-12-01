  • 1 Декабря, 17:00
  • BAIGENEWS

Мужчина умер возле ТРЦ в Астане

Сегодня, 16:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48
70
Фото: Baigenews.kz

Мужчина скончался возле ТРЦ "Азия парк" в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе ДП города, передаёт BaigeNews.kz.

"Столичными полицейскими зарегистрирован факт смерти мужчины возле ТРЦ. 1 декабря 2023 года около 8:20 часов на канал "102" поступил вызов о том, что возле ТРЦ "Азия парк" обнаружен труп.

По приезду на место происшествия факт подтвердился", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции установлен труп 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В настоящее время назначены необходимые экспертизы.

Самое читаемое

Наверх