Мужчина украл у матери четырёхлетнюю дочь и заблокировал аэропорт Гамбурга

Мужчина на автомобиле Audi без номеров прорвался на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга. Известно, что в салоне авто находится его четырёхлетняя дочь, которую он украл у матери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Издание сообщает, что мужчина припарковал машину у пассажирского лайнера авиакомпании Turkish Airlines, затем выстрелил несколько раз и также бросил два коктейля Молотова, затем потребовал дать ему возможность улететь в Турцию с ребёнком.

По информации СМИ, злоумышленник — этнический турок из германской федеральной земли Нижняя Саксония. В полиции Гамбурга считают, что причиной такого поступка мог стать конфликт с супругой об опеке над ребёнком.

С мужчиной, который забаррикадировался в машине вместе с дочерью, проводят переговоры на турецком языке.