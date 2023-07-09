Мужчина убил соседку тесаком, отрубив ей кисти обеих рук на глазах у ребёнка

Конфликт между 31-летним жителем махалли "Олвализор" Х. А. и 48-летней его соседкой Т. М. произошел 12 июня. Тогда во время жилищного спора мужчина попытался напасть на гражданку с металлическим ломом. Мужчину остановили находившиеся на улице граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

После этого инцидента гражданка обратилась в органы внутренних дел и Х. А. привлекли к административной ответственности.

Спустя несколько дней мужчина, затаив злость на соседку, вместе с братом-близнецом пришел к дому Т. М. С собой мужчины взяли тесак и нож.

После того, как Т. М. вышла из дома, Х. А. напал на гражданку и несколько раз ударил ее в живот, а затем отрубил тесаком обе кисти ее рук. Убийство происходило в присутствии несовершеннолетней дочери гражданки.

От полученных травм женщина скончалась.

4 июля в отношении Х. А. было возбуждено уголовное дело по п. "к" ч. 2 статьи 97 УК. Мужчина задержан в процессуальном порядке.