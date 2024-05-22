Мужчина убил пасынка в Алматы: какое наказание за зверство назначил суд

В Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении Д., обвиняемого в совершении убийства малолетнего ребенка (часть 3 статьи 99 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что мужчина жил с Т. и её сыном от первого брака в арендованной квартире с августа 2023 года.

"В сентябре у подсудимого на почве личной неприязни и с целью отомстить отцу ребенка возник преступный умысел совершения убийства малолетнего Х. (сына сожительницы). Мужчина с большой силой кулаком 8-9 раз нанёс удары по голове и животу мальчика, которые привели к разрыву печени и внутреннему кровотечению. Желая наступления смерти ребёнка, Д. оставил его в беспомощном состоянии в детском саду", - сообщили в суде.

Из садика ребёнка госпитализировали, через несколько малыш скончался в больнице.

Подсудимый вину не признал.

Санкция части 3 статьи 99 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Отягчающих и смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого не установлено.

Приговором суда Д. признан виновным. Его отправили в колонию на 20 лет.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.