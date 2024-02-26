Мужчина, совершивший вооруженный разбой, задержан в Костанайской области

В Костанайской области полицейскими задержан мужчина, совершивший вооруженный разбой. Он находится под арестом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, подозреваемый, угрожая оружием, в одном из пунктов приема металла Костанайского района, завладел деньгами в сумме 792 тыс тенге и скрылся.

Для его поимки был введен специальный план, организован розыск, в том числе проверялся автотранспорт.