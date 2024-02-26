Мужчина, совершивший вооруженный разбой, задержан в Костанайской области
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
115Фото: polisia.kz
В Костанайской области полицейскими задержан мужчина, совершивший вооруженный разбой. Он находится под арестом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как отметили в полиции, подозреваемый, угрожая оружием, в одном из пунктов приема металла Костанайского района, завладел деньгами в сумме 792 тыс тенге и скрылся.
Для его поимки был введен специальный план, организован розыск, в том числе проверялся автотранспорт.
"Подозреваемого мы задержали в Рудном. Изъяли предмет, похожий на пистолет, деньги и балаклаву. Проводятся все необходимые следственные действия. По оружию назначена экспертиза", — рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Юрий Полюхов.