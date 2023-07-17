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Сегодня, 03:15
213
213Фото: pixabay
Мужчина скончался во время велогонки в Астане
По предварительным данным, у мужчины не выдержало сердце. Медикам не удалось спасти его жизнь, передаёт BaigeNews.kz.
Известно, что погибшему было 40 лет.
"Организаторы велогонки приносят соболезнования родным и близким погибшего. Также мы приняли решение завершить велогонку и отменить этап, запланированный на воскресенье 16 июля", - прокомментировали в Казахстанской федерации велоспорта.
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