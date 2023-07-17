  • 17 Июля, 04:31
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pixabay Сегодня, 03:15
213
Сегодня, 03:15
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Фото: pixabay

Мужчина скончался во время велогонки в Астане

По предварительным данным, у мужчины не выдержало сердце. Медикам не удалось спасти его жизнь, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что погибшему было 40 лет.

"Организаторы велогонки приносят соболезнования родным и близким погибшего. Также мы приняли решение завершить велогонку и отменить этап, запланированный на воскресенье 16 июля", - прокомментировали в Казахстанской федерации велоспорта.
 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan Cycling Federation (@kcfkz)

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Сегодня, 03:15
213
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