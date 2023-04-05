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  • Мужчина с топором напал на детсад в Бразилии, четверо детей погибли
pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:27
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Вчера, 23:27
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Мужчина с топором напал на детсад в Бразилии, четверо детей погибли

В городе Блуменау на юге Бразилии вооружённый топором мужчина ворвался в детский сад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

На момент нападения в детском саду было около 40 детей. По меньшей мере четыре ребёнка погибли и ещё четверо ранены. Как сообщили в местной больнице, куда были доставлены раненые, все они - дети в возрасте до трёх лет.

По данным полиции, преступник перепрыгнул через забор детсада и начал без разбора наносить удары своим оружием. Позже он сам явился в полицейский участок и был арестован.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва назвал нападение чудовищным актом. Жоржинью Мелу, губернатор штата Санта-Катарина, где находится город Блуменау, объявил трёхдневный траур. 

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Вчера, 23:27
160
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