Мужчина с ножом преследовал девочку и ранил полицейского в Семее

В Семее, спасая девочку от преследователя, полицейский получил ножевые ранения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДП области Абай, днём 29 февраля полицейские получили сообщение от 13-летней девочки, что неизвестный мужчина её преследует. Оператору 102 ребёнок пояснил, что ждёт в магазине и боится выйти.

Приехавшие на вызов участковые заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались с ним поговорить, однако парень с ножом в руках стал кидаться на стражей порядка.

"Участковые понимали, что необходимо сделать так, чтобы мужчина отошёл от магазина, ведь на его пути могли появиться люди. Отвлекая агрессивного мужчину, полицейские по рации запросили подкрепление, на место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции. Во время задержания преступник ударил ножом патрульного Асхата Ахатова. Несмотря на это раненый сотрудник, применив приемы рукопашного боя, вместе с коллегами обезвредил преступника", — рассказали в полиции.

Асхат Ахатов получил три ранения в голову и был доставлен в больницу, где ему оказали медпомощь. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.