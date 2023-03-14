Мужчина с ножом напал на жену в Павлодаре

Суд вынес приговор по громкому делу.

Точку в громком деле поставил в Павлодаре областной специализированный межрайонный суд по уголовным делам. На скамье подсудимых оказался мужчина, кинувшийся с ножом на жену, передаёт BaigeNews.kz.

Преступление совершено в ноябре 2022 года на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Амангельды. Из материалов дела известно, что женщина разговаривала по телефону, когда муж подошёл к ней со спины и стал наносить удары складным ножом в затылок, лицо, в район ключиц. Пострадавшая начала кричать, что её убивают, это заставило нападавшего ретироваться.

Прокурор просил признать подсудимого виновным в покушении на убийство. Однако обвиняемый настаивал, что у него не было умысла убивать жену, и просил квалифицировать его действия по менее тяжкой статье – части 1 статьи 106 УК РК, и не лишать свободы.

Потерпевшая желала для обидчика самого строгого наказания и хотела взыскать с него компенсацию морального вреда.

Органу досудебного расследования не удалось доказать умысел мужчины на убийство, поэтому суд переквалифицировал его действия как "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Вина подсудимого доказана его признанием, показаниями потерпевшей и свидетелей, а также заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами. С учётом этого, а также наличия четверых малолетних детей на иждивении и отягчающего обстоятельства суд назначил ему шесть лет лишения свободы", – сообщили в пресс-службе СМУС Павлодарской области.

В пользу потерпевшей взыскали пять миллионов тенге за моральный вред.

Приговор в законную силу не вступил.