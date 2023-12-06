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Мужчина с кухонным ножом напал на сотрудницу букмекерской конторы в Атырау

Сегодня, 20:54
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
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Фото: скриншот видео

Нападение на сотрудницу букмекерской конторы попало на видео в Атырау. Подозреваемого задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл утром 3 декабря. 

В ходе проверки установлено, что около 8:55 мужчина лет 20-25 в маске, угрожая сотруднице организации кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 25-летнего жителя города. Его водворили в ИВС, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 192 УК РК.

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