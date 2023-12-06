Мужчина с кухонным ножом напал на сотрудницу букмекерской конторы в Атырау
Сегодня, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
159Фото: скриншот видео
Нападение на сотрудницу букмекерской конторы попало на видео в Атырау. Подозреваемого задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл утром 3 декабря.
В ходе проверки установлено, что около 8:55 мужчина лет 20-25 в маске, угрожая сотруднице организации кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 25-летнего жителя города. Его водворили в ИВС, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 192 УК РК.
Самое читаемое