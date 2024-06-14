Мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа в Таразе
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
116Фото: МЧС
Спасатели предотвратили суицид в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В одном из многоэтажных домов города Тараз мужчина пытался спрыгнуть из окна пятого этажа.
“Благодаря оперативным действиям спасателей, которые быстро поднялись на пятый этаж и в считанные секунды с помощью аварийно-спасательных инструментов вскрыли дверь, тем самым, предоставив доступ сотрудникам полиции, был спасен мужчина средних лет”, - говорится в сообщении.
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