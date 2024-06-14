  • 14 Июня, 22:29
  • BAIGENEWS

Мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа в Таразе

Сегодня, 21:20
АВТОР
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МЧС Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
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Фото: МЧС

Спасатели предотвратили суицид в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В одном из многоэтажных домов города Тараз мужчина пытался спрыгнуть из окна пятого этажа.

“Благодаря оперативным действиям спасателей, которые быстро поднялись на пятый этаж и в считанные секунды с помощью аварийно-спасательных инструментов  вскрыли дверь, тем самым, предоставив доступ сотрудникам полиции, был спасен мужчина средних лет”, - говорится в сообщении.

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