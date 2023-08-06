Мужчина потерял работу за то, что попросил автограф у Месси

Работавшего на стадионе "Интер Майами" мужчину уволили после того, как он взял автограф у Месси, передаёт Sportbox.ru.

Колумбиец Кристиан Саламанка, проживающий полтора года в Майами, трудился в компании, которая занимается уборкой помещений на различных спортивных мероприятиях и концертах. Однажды компания отправила его на арену клуба MLS.

"Мне пришлось чистить туалеты в том секторе, где стоят автобусы. К счастью, я находился там, когда подъехал автобус, и все игроки вышли. Последним был Месси. Достаточно было крикнуть ему: "Эй, чемпион мира!", он обернулся. Я поднял свою форменную одежду, под ней была футболка аргентинской команды и маркер. Он дал мне свой автограф. Служба безопасности приехала сразу же, они вывели меня и уволили с работы, но это стоило каждой секунды", — приводит слова Саламанки La Nacion.

Издание сообщает, что "Интер Майами" предупреждает сотрудников, даже если они работают в подрядных организациях, о необходимости вести себя профессионально и не делать селфи со звездами или брать у них автографы.