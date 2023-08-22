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Мужчина после ссоры с девушкой пытался спрыгнуть с моста в Уральске

Сегодня, 07:51
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mgorod.kz Сегодня, 07:51
Сегодня, 07:51
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Фото: mgorod.kz

Случай произошёл вечером в 21:30 20 августа на мосту через реку Урал. Мужчина забрался на конструкцию автомобильного моста и хотел спрыгнуть. Очевидцы вызвали стражей порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Патрульные совместно с сотрудниками ДЧС спустили мужчину. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что нарушителем оказался 29-летний житель Теректинского района. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка составили в отношении него административный протокол по статье 440 КоАП "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Его поместили в центр временной адаптации и детоксикации. Причину своего поступка он объяснил тем, что поссорился с девушкой.

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