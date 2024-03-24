Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Караганде

В Караганде при пожаре спасли пятерых человек. Также огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме на пульт дежурного ДЧС поступило сегодня в 17:48.