Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Караганде
Сегодня, 19:37
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Сегодня, 19:37Сегодня, 19:37
57Фото: BaigeNews.kz
В Караганде при пожаре спасли пятерых человек. Также огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме на пульт дежурного ДЧС поступило сегодня в 17:48.
"Бригада спасателей прибыв на место пожара, спасла пятерых человек, из них двое детей. Также огнеборцы эвакуировали еще пятерых человек. На месте в ликвидации огня было задействованы 30 человек личного состава и 7 единиц техники. Огонь устранили в 18:19 часов. Предварительная версия пожара — короткое замыкание электропроводов. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1953 года рождения", — говорится в сообщении.