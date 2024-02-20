Мужчина погиб при пожаре в частном доме Костанайской области

Спасатели нашли тело мужчины после пожара в частном доме в селе Антоновка Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, пожар произошел в отдельно стоящем частном доме. Пожар распространился на площади 30 кв.м.

"Из горящего дома пожарными эвакуировано два газовых баллона объемом по 27 литров. Также обнаружено тело мужчины 1978 г.р. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.