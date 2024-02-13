Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек убит, пятеро ранены

В Нью-Йорке в результате стрельбы в метро погибла девочка и по меньшей мере пять человек получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

Между двумя пассажирами метро возникла словесная перепалка, после чего один из них достал пистолет и открыл огонь.

Это случилось около станции "Маунт-Иден" в Бронксе. Одна из свидетелей произошедшего рассказала, что слышала не меньше 10 выстрелов.

Одной из девочек пуля попала в голову. От полученного ранения она скончалась. Кроме того, по информации полиции, в результате стрельбы пострадали подростки в возрасте 12-17 лет.

Полиция Нью-Йорка обратилась к жителям с просьбой на время обходить район станции метро, так как там активно идут следственные мероприятия. Следователи изучают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.