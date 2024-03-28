Мужчина-наркоман жестоко избил беременную девушку в Павлодаре

Мужчина под воздействием наркотиков жестоко избил беременную супругу своего брата, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Павлодар-Онлайн". Молодую женщину в критическом состоянии госпитализировали в больницу. Спасти почти доношенного малыша не удалось. У пострадавшей – серьезные травмы и провалы в памяти.

Чтобы спасти жизнь 27-летней девушки, ее практически сразу забрали на операционный стол. На тот момент она находилась на 37 неделе беременности.

"Пациентка поступила к нам 12 февраля по скорой помощи в крайне тяжёлом состоянии: с проникающей черепно-мозговой травмой, с оскольчатым переломом костей черепа и с формированием внутримозговой гематомы, контузией головного мозга, с антенатальной гибелью плода, с преждевременной отслойкой плаценты. Срок беременности был 37 недель", - рассказал о состоянии пострадавшей девушки Даурен Сафиулла, заведующий отделением нейрохирургии первой городской больницы.

Пациентке сразу же провели УЗИ и КТ, подключилась целая команда врачей – от гинекологов до нейрохирургов.

"Она была осмотрена реаниматологами, гинекологами, нейрохирургами, травматологами, хирургами, проведён обширный консилиум. На консилиуме было решено проводить экстренную операцию в два этапа. Нейрохирургами была проведена операция на головном мозге, удалены фрагменты вдавленных костей черепа и удалена гематома" , - рассказал страшные подробности врач.

Также пострадавшей провели кесарево сечение. Малыш погиб в результате травм, которые нанесли женщине.

"Гинекологи провели операцию кесарева сечения. Ребенок умер в результате отслойки плаценты, которая произошла дома в момент нанесения травмы", - уточнила заведующая родильным отделением Ирина Красильникова.

После операции девушка какое-то время находилась в реанимации, затем ее перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас она проходит реабилитацию. Пострадавшей предстоит долгое восстановление, работа со специалистами, в том числе – с психологом.

По словам медиков, малыша забрали и похоронили родственники. Сейчас девушка в сознании, но не помнит, почему оказалась в больнице. Нейрохирурги говорят, что амнезия свойственна ее травмам. Возможно, со временем память восстановится.

Сама пострадавшая – Гульмерей - рассказывает, что в Павлодаре они с супругом снимали квартиру. Сюда девушка переехала из Иртышского района. Гульмерей уверяет, что родственники супруга приняли ее хорошо. С мужем они ждали дочку, уже выбрали имя.

Сейчас мужчина, по чьей вине молодая женщина потеряла долгожданного малыша и сама оказалась на грани жизни и смерти, взят под стражу.