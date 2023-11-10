Мужчина напился и угнал грузовик в Астане
Сегодня, 11:19
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Сегодня, 11:19Сегодня, 11:19
98Фото: Polisia.kz
Пьяный астанчанин угнал грузовик и уснул в его кабине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Астанчанин обратился к полицейским с зявлением об угоне его большегруза Iveco. Он пояснил, что грузовик был припаркован возле дома.
Полицейские отправились на поиски машины, и вскоре партульные ее нашли. Открыв дверь, они увидели, что в кабине спит угонщик в нетрезвом состоянии.
Затем полицейские установили, что 37-летний астанчанин, угнавший авто, ранее был судим. Сейчас стражи порядка проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.
Сам угонщик пояснил, что увидел грузовую автомашину с открытыми дверьми и решил прокатиться.
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