Мужчина напился и угнал грузовик в Астане

Пьяный астанчанин угнал грузовик и уснул в его кабине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Астанчанин обратился к полицейским с зявлением об угоне его большегруза Iveco. Он пояснил, что грузовик был припаркован возле дома.

Полицейские отправились на поиски машины, и вскоре партульные ее нашли. Открыв дверь, они увидели, что в кабине спит угонщик в нетрезвом состоянии.

Затем полицейские установили, что 37-летний астанчанин, угнавший авто, ранее был судим. Сейчас стражи порядка проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Сам угонщик пояснил, что увидел грузовую автомашину с открытыми дверьми и решил прокатиться.