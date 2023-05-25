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Мужчина изнасиловал девочку в Туркестанской области
Полицейскими Туркестанской области проводится досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Арысском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
21 мая в Арысский РОП поступило сообщение от местного жителя. По его заявлению полицейскими в ходе проведенных мероприятий в тот же час по "горячим следам" был задержан подозреваемый, житель Арыси.
"Данный факт зарегистрирован по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый арестован. Проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, здоровье девочки стабильное. Согласно заключению экспертизы, каких-либо телесных повреждений не обнаружено.
В настоящее время девочка находится дома с родителями. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
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