Мужчина избил жену в лифте в Астане

В Астане арестовали мужчину, который избил свою супругу в лифте многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На канал “102” поступил звонок от 36-летней жительницы столицы.

"Установлено, что 42-летний мужчина, зайдя в лифт, начал выражаться нецензурной бранью, после, угрожая, поднял на супругу руку. Как выяснилось, это не первый случай. По факту составлен административный протокол. Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчина привлечён к административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили в полиции.