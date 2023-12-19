Мужчина держал в рабстве двоих иностранцев в Таразе

Жителя Туркестанской области задержала полиция за незаконную эксплуатацию труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По факту трудовой эксплуатации в полицию обратились уроженцы Узбекистана в возрасте 24 и 40 лет.

"Потерпевшие в заявлении указали, что у них отобрали документы, удостоверяющие личность, и заставили работать на строительных объектах Тараза. Им удалось сбежать, но “хозяин” вымогал деньги за возврат документов", - сообщили в полиции.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Туркестанской области. Он был задержан при получении 200 тысяч тенге из затребованных денег в размере около 500 тысяч тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 126 ч.3 п.2 УК РК “Незаконное лишение свободы”.