Мужчина держал в рабстве двоих иностранцев в Таразе
Сегодня, 13:03
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Сегодня, 13:03Сегодня, 13:03
102Фото: Baigenews.kz
Жителя Туркестанской области задержала полиция за незаконную эксплуатацию труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По факту трудовой эксплуатации в полицию обратились уроженцы Узбекистана в возрасте 24 и 40 лет.
"Потерпевшие в заявлении указали, что у них отобрали документы, удостоверяющие личность, и заставили работать на строительных объектах Тараза. Им удалось сбежать, но “хозяин” вымогал деньги за возврат документов", - сообщили в полиции.
Подозреваемым оказался 35-летний житель Туркестанской области. Он был задержан при получении 200 тысяч тенге из затребованных денег в размере около 500 тысяч тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 126 ч.3 п.2 УК РК “Незаконное лишение свободы”.
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