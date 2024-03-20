Мужчин задержали при попытке перебросить в колонию насвай и телефоны

В учреждении №57 ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетысу задержали двух мужчин, пытавшихся перебросить запрещённые предметы в колонию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На месте происшествия обнаружен пакет и литровая бутылка, наполненная насваем, три сотовых телефона и четыре зарядных устройства.

Личности задержанных установлены, материалы по произошедшему направлены в отдел полиции Конаева.