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Мужчин задержали при попытке перебросить в колонию насвай и телефоны

Сегодня, 19:04
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:04
Сегодня, 19:04
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Фото: polisia.kz

В учреждении №57 ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетысу задержали двух мужчин, пытавшихся перебросить запрещённые предметы в колонию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На месте происшествия обнаружен пакет и литровая бутылка, наполненная насваем, три сотовых телефона и четыре зарядных устройства.

Личности задержанных установлены, материалы по произошедшему направлены в отдел полиции Конаева.

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