Мужчин задержали при попытке перебросить в колонию насвай и телефоны
Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04Сегодня, 19:04
68Фото: polisia.kz
В учреждении №57 ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетысу задержали двух мужчин, пытавшихся перебросить запрещённые предметы в колонию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На месте происшествия обнаружен пакет и литровая бутылка, наполненная насваем, три сотовых телефона и четыре зарядных устройства.
Личности задержанных установлены, материалы по произошедшему направлены в отдел полиции Конаева.
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