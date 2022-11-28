Мусорозавод, BASQA brand и свитшоты с цитатами Абая – акмолинские школьники презентовали бизнес-проекты

Юные предприниматели из Акмолинской области защитили свои бизнес-проекты на конкурсе "Успешный старт". Мероприятие провели на базе Центра по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи "Ақмола дарыны". Среди ярких идей – мусоросортировочный завод, вышивка цитат на свитшотах, производство кожи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Соревновались 47 учащихся 10-11 классов из Акмолинской области. Конкурс состоялся в онлайн-формате в два тура: защита бизнес-проекта и "Мегамозг" – на знание основ предпринимательства. В жюри вошли представители региональной Палаты предпринимателей, преподаватели финансовых и экономических дисциплин местных вузов.

Ученика школы №3 Атбасара Рустема Мустафина волнуют проблемы экологии. Одиннадцатиклассник презентовал бизнес-проект "Мусоросортировочный завод". Его суть в том, что все твёрдые бытовые отходы из близлежащих городов будут поступать на предприятие Рустема.

"Для этого предусматривается закуп оборудования по прессовке пластика и бумаги. Далее отсортированное и спрессованное сырьё направляется на отечественные заводы по переработке и производству вторичных материалов", – рассказала научный руководитель Светлана Ломакина.

Светлана Сергеевна преподаёт географию и до недавнего времени – курс "Основы бизнеса и предпринимательства".

Инициатива, по мнению школьника, позволит решить проблему дефицита сырья, с которым столкнулись казахстанские предприятия, в связи с непростой геополитической ситуацией.

"Проект по нашим расчётам стоит чуть более 83 миллионов тенге, а срок окупаемости – всего девять месяцев. То есть бизнес достаточно рентабельный", – добавила педагог.

Мусоросортировочный завод позволит создать в Атбасаре более десятка новых рабочих мест. Причём многие вакансии будут предпочтительно закрываться гражданами с ограниченными возможностями – речь идёт о социально ответственном бизнесе.

Забегая вперёд, отметим, этот проект признан лучшим на конкурсе.

А десятиклассник из города Державинска Жаркаинского района Данил Постных вместе со своим наставником, педагогом по курсу "Глобальные компетенции" Асланом Манатовым, написал бизнес-план по созданию цеха по вышивке надписей на свитшотах. В качестве главных клиентов здесь видят старшеклассников и студентов.

"Фишка в том, что вышиваться будут крылатые фразы, цитаты – к примеру, поэтов, философов, политиков. Таким образом, проект, помимо коммерческой подоплёки, предполагает элементы духовно-нравственного воспитания. Хочется видеть на одежде не только бессмысленные надписи, логотипы или те же аниме, но и более содержательные вещи. Даже если это будут строчки из песни", – поделился Аслан Айтжанович.

Проект предусматривает закуп оборудования – вышивальных машинок, "сырья" – готовых свитшотов и материалов – специальных нитей. В числе преимуществ Данил называет стабильный спрос на модельную одежду, большой выбор каналов продаж и схем поставок, возможность работать по эксклюзивным заказам.

Многие бизнес-инициативы ребята представили в национальном колорите: например, производство кожи (предполагает закуп у населения и последующую обработку шкур животных), құрт на палочке (вроде чупа-чупсов), пошив одежды BASQA brand – симбиоз современности и старины…

В тройку лучших из 47 проектов вошли семь работ. Победителей наградили дипломами и призами, а их педагогов – благодарственными письмами облуправления образования.

Подобные конкурсы обучают детей основам предпринимательства и помогают определиться с предпочтениями в выборе профессии.