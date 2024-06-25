Мусорный полигон загорелся в Астане
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
178Фото: скриншот
Пожар на мусорном полигоне потушили в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В Астане на территории полигона твёрдо бытовых отходов спасатели МЧС ликвидировали возгорание.
“На территории района Байконур произошло загорание складированного строительного мусора на площади 500 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
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