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russian.people.com Сегодня, 09:38
211
Сегодня, 09:38
211
Фото: russian.people.com

Мурат Мукушев назначен национальным координатором по ШОС

Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посол по особым поручениям министерства иностранных дел РК назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Сегодня, 09:38
211
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