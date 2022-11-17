Мукомольные предприятия останавливают в Казахстане из-за нехватки вагонов

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Зернопереработчики Южного Казахстана возмущены политикой транспортных компаний, которые отдают приоритет экспортным перевозкам. Из-за невозможности отгрузить муку внутри республики, в Шымкенте и Туркестане начали останавливать предприятия, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АПК Новости.

В Палаты предпринимателей "Атамекен" сообщили, что владельцы мукомольных предприятий жалуются на работу оператора грузового вагонного парка страны – АО "Казтемиртранс".

"На сегодняшний день мы, мукомолы юга, обеспечены зерновозами лишь наполовину от общего количества, необходимого для полной загрузки наших заводов. От "Казтемиртранс" невозможно добиться каких-то данных о наличии зерновозов. Мы не знаем, насколько вагонов мы можем рассчитывать, когда они придут и вообще придут ли? От этого зависит работа наших предприятий. Из-за задержки зерна с севера страны мы вынуждены обращаться за подвижным составом к частной компании "Астык транс", которая арендует зерновозы у того же "Казтемиртранса" и у которой дороже тарифы, или вынуждены вовсе останавливать свои предприятия и отправлять в бессрочные отпуска работников", - заявили руководители мукомольных предприятий.

Они уверяют, что зерновозы КТТ сейчас усиленно работают на экспорт, и это более выгодно, нежели отправлять подвижной состав на внутриреспубликанском направлении.

"К сожалению, озвученные сегодня вопросы - это накопившиеся годами проблемы. Действительно, мы вынуждены констатировать факт снижения в 3-4 раза скорости доставки грузов КТЖ. Здесь есть несколько причин, это и отсутствие локомотивной тяги, и неправильная маршрутизация, то есть целый комплекс проблем, которые надо срочно решать. По возвращении в Астану мы сразу проведем совещание, куда пригласим руководство КТЖ, антимонопольного агентства, Министерства индустрии и торговли. Я намерен поставить вопрос ребром: или проблемы устраняются до конца текущего года, или этот вопрос будет вынесен перед главой государства", - ответил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов.

В Шымкенте и Туркестанской области работают около 25 мельниц, которые перерабатывают 4,5 -5 тысяч зерна в сутки. По словам местных мукомолов, они полностью обеспечиваем мукой семь регионов страны - это 6-7 миллионов человек.