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Мука подорожала на рекордный 41 процент с начала года - статистика
По итогам семи месяцев реализация муки на внутреннем рынке РК упала на 21 процент, в то время как экспорт увеличился на четверть, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой Еnergyprom.kz.
По итогам августа текущего года мука выросла в цене на 36,8% по сравнению с декабрём прошлого года, а за год — сразу на 41,4%. Оба показателя являются самыми высокими за всё время.
Производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь–август текущего года составило два миллиона тонн — на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее объём производства показал спад на 3,8%.
Чуть более 1,9 миллиона тонн выпущенной в секторе продукции пришлось на пшеничную или суржиковую муку, 138,9 тысячи тонн — на смеси для приготовления хлебобулочных изделий, 7,4 тысячи тонн — на растительную муку мелкого и грубого помола.
За январь–июль текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на муку мелкого помола из зерновых культур на 98,9%, против 99,6% в аналогичном периоде прошлого года. Объём производства в этом периоде сократился на 1,2% за год, в то время как импорт вырос в 2,5 раза, но лишь до 18,8 тысячи тонн.
Экспорт, в свою очередь, увеличился на 24,9%, составив за январь–июль 2022 года 935,3 тысячи тонн, а объём реализации на внутреннем рынке, наоборот, сократился на 20,5%, до 757,5 тысячи тонн.
По итогам августа 2022 года цены на муку выросли на 4,3% за месяц — это один из самых высоких показателей месячного удорожания муки с 2011 года. Более того, рекордные с 2011 года показатели месячного роста цен на муку пришлись на апрель и май текущего года — на 7,5% и 6,8% соответственно.
Среднемесячное повышение цен на муку с 2011-го по 2021 год составляло 0,8%. Однако в текущем году по итогам января–августа мука дорожала в месяц в среднем уже на четыре процента.
В региональном разрезе по итогам августа 2022 года самый высокий месячный рост цен на муку был отмечен в Павлодарской (на 12,8%), Жетысуской (на 12,4%) и Западно-Казахстанской (на 11,9%) областях. Меньше всего мука подорожала в Акмолинской (на 0,3%), Актюбинской (на 0,6%) и Северо-Казахстанской (на 0,8%) областях.
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