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Мухоморы от диабета съел пенсионер в Костанайской области и едва не погиб

Вчера, 23:16
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 23:16
Вчера, 23:16
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Фото: pixabay.com

Инцидент произошел на днях в Аулиекольском районе. Медицинской бригаде пришлось оказывать экстренную помощь пенсионеру, который намеренно употребил в течение суток несколько мухоморов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наша газета".

По данным медиков, мужчина использовал ядовитые грибы в качестве средства для лечения диабета. Как итог  самолечения - галлюцинации, агрессия, рвота, потеря сознания. В тяжелом состоянии пациент был доставлен в приёмный покой районной больницы. По информации станции скорой помощи, пациент жив. Находится под наблюдением специалистов.

"У мухоморов есть целый набор ядов различного спектра действия. Самый известный — мускарин, который вызывает расширение сосудов и уменьшение сердечного выброса. Его действие может привести к смерти от отека легких и удушья,  Еще одно жуткое вещество — иботеновая кислота, которая обладает психотропным эффектом и в больших концентрациях приводит к гибели клеток головного мозга. В белых мухоморах и бледных поганках (эти грибы тоже относятся к мухоморам) содержатся смертельно опасные аматоксины и фаллотоксины — вещества, очень быстро разрушающие печень", - говорится в предупреждении, опубликованном на странице медиков. 

Врачи убедительно просят костанайцев быть осторожными при сборе грибов для употребления в пищу.

"И тем более настоятельно предупреждаем ни в коем случае не заниматься псевдолечением и повторять эксперименты древних шаманов", - говорится в сообщении.

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