МЦР Кыргызстана выдал две лицензии на открытие онлайн-казино

Министерство цифрового развития Кыргызстана выдало лицензии двум компаниям на открытие онлайн-казинов. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития КР Замирбек Кожомуратов, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

"Это ОсОО "Пальмиум" и ОсОО "Интернет Технологии "ВЕНЕЦИЯ". Но они пока не работают", - сказал Замирбек Кожомуратов.

Согласно данным Osoo.kg, компания "Пальмиум" - общество с ограниченной ответственностью с иностранным участием. Вид деятельности - прочая деятельность по организации отдыха и развлечений. Директор ОсОО - Иманкулова Вероника Константиновна.

По данным министерства юстиции, основной вид деятельности ОсОО "Интернет Технологии "ВЕНЕЦИЯ" - организация онлайн-казино. Учредитель компании - ОсОО "БАЙДУ" Интернет технологиялары", директор - Калыбекова Айпери Цзеевна.

По данным издания за девять месяцев 2023 года от игорной деятельности в бюджет Кыргызстана поступило более 60 миллионов сомов налогов и платежей. От выдачи лицензий поступило более 200 миллионов сомов. В том числе от двух казино перечислена плата за выдачу лицензии в размере 168 миллионов сомов, от двух букмекерских контор — 32 миллиона сомов.

В настоящее время в Казахстане готовиться законопроект об ограничении работы букмекерских контор. В частности, им намерены запретить публиковать рекламу в СМИ. Противники иннициативы считают, что запрет не оказажет большого влияния на работу букмекеров, лишь заставит их виртуально передислоцироваться в другие юрисдикции.