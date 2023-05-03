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sizo.ru Сегодня, 09:54
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Сегодня, 09:54
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Фото: sizo.ru

Можно ли выходить на улицу, находясь под домашним арестом?

Известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков в интервью BaigeNews.kz рассказал подробности уголовного дела, которое он выиграл в Конституционном суде. По словам юриста, это решение изменило условия домашнего ареста в РК.

"В сентябре в Алматы прокуратура задержала моего клиента и обратилась в следственный суд, чтобы тот санкционировал ему домашний арест. Так и произошло. При этом, к моему неприятному удивлению, моему клиенту назначили домашний арест на очень жестких условиях. Ему запретили выходить из дома и принимать, кого бы то ни было. Он не мог увидеть своих пожилых родителей, братьев, сестёр. Самое забавное, что он даже меня, своего адвоката, не мог принять у себя дома", - сказал Утебеков.

По его словам адвоката обвиняемому также запретили пользоваться любыми средствами связи, лишив возможности подать жалобу через электронное правительство.

"Это все мне показалось, мягко говоря, странным. Я решил, что, наверное, законодатель, когда вводил нормы о домашнем аресте, не предполагал, что судья может отправить человека в такую полную изоляцию. В то же время, раз Уголовно-процессуальный кодекс такие вещи с человеком позволяет делать, я решил, что-то тут не так. Это все произошло в сентябре", - отметил адвокат.

В ноябре Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о том, что с 1 января Казахстане начнет действовать Конституционный суд. 4 января Утебеков подал обращение в Конституционный суд, его приняли и рассмотрели одним из первых. К концу марта прошло заседание. По словам юриста, все прошло на высшем уровне, в торжественной обстановке.

"Через недели две Конституционный суд вынес свое решение. Мы победили частично. Есть три вида решений: первый вариант – он говорит, что норма не соответствует Конституции. Второй вариант – она соответствует Конституции, но какие-то шероховатости есть в правоприменительной практике, его надо толковать таким образом. Третий вариант – проигрываешь. Тебе говорят: норма соответствует Конституции, все нормально", - пояснил он.

По словам юриста, в данном случае Конституционный суд подтвердил, что нормы Уголовно-процессуального кодекса о домашнем аресте соответствуют Конституции, но судьи их не всегда правильно толкуют и применяют.

"Для нас по уголовному делу это фактически победа. После этого проходит заседание в алматинском городском суде, и судья действительно изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог. Мой клиент на свободе. Вот это решение Конституционного суда для всех судей нашей страны имеет силу закона.  Теперь судья обязан говорить, что в связи с таким-то решением Конституционного суда, я не могу тебе запрещать принимать дома адвоката, членов семьи, гулять на свежем воздухе. Я уже слышу от коллег, что кому-то смягчили домашний арест или вообще отменили", - рассказал Утебеков.

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Журналист
Сегодня, 09:54
116
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