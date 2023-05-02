Можно есть руками! Рецепты для пикника от авторов TikTok

Фото: MAGGI

Погода в мае прекрасна, и хочется наконец-то поехать на природу, на вкусный и веселый пикник с близкими людьми. А с рецептами для выездного застолья на даче, у речки или в горах помогут казахстанские кулинарные авторы TikTok. Тут вам и сочные шашлыки и разнообразные закуски – все, что удобно есть руками, и переживать насчет столовых приборов не нужно!

Классический шашлык из баранины

Какой пикник без шашлыка?! Ароматного, сочного с пылу, с жару от непревзойденного кулинара и гурмана Виктора Розума @rozum_viktor. Виктор легко управляется с любыми видами мяса, виртуозно готовит бешбармак и казы, стейк из конины и чкмерули, шашлык из птицы и колбаски.

И все же лучшее, что можно позаимствовать у Виктора для кейтеринга – рецепт классического шашлыка из баранины. Баранью ногу, ребра, мякоть, кусочки курдючьего жира режем на мелкие куски, щедро посыпаем солью, черным и красным перцем. Добавляем в чашу репчатый лук и петрушку. Мнем руками, добавляем минеральной воды и оставляем в маринаде на несколько часов. Вооружаемся шампурами и жарим шашлык на мангале. Подаем с пылу, с жару! Гости будут в восторге.

Шашлыки с фантазией

Брутальный и немногословный шеф-повар Рустам Ибрагимов @russokitchen знает толк в шашлыке. В его копилке не один рецепт этого популярного блюда.

Например, вот рецепт мягкого и сочного шашлыка из говядины. Потребуется 4 кг филе говядины (толстый край) и 400 гр курдюка. Рустам маринует мясо с помощью черного перца, соли и подсолнечного масла. Нарезает мясо длинными брусьями и пропускает шампуры через полоску, затем нанизывает кусочки курдюка, затем снова полоску говядины. Получается очень красивая "композиция" на шампурах из четырех шашлыков, соединённых вместе. Тщательно обжаривается на мангале и подается с салатом. Для салата потребуются желтые помидоры, репчатый лук и красный перец!

Освоив предыдущий рецепт, чтобы удивить друзей, можно попробовать нечто посложнее. Для приготовления слоеного шашлыка вам потребуется: говядина контрфиле – 3 кг, курдюк – 2 кг, соль, черный перец, зира и кориандр – по вкусу. Говядину и курдюк нарезаем тонкими пластами (6-7 мм), отбиваем, выкладываем в глубокий противень слоями, пересыпая солью, перцем и специями. Замораживаем мясо. Переворачиваем противень, слоеное мясо нарезаем кусками и нанизываем на шампур. Обжариваем до готовности и подаем со свежими овощами и луком. Это потрясающей красиво и также вкусно!

Еще у Рустама можно позаимствовать рецепты шашлыка из баранины, курицы, утки, накормив всю компанию до отвала.

Легкий перекус и чаепитие на природе

Шашлык – это очень вкусно и сытно. А если захотелось чего-нибудь легкого, можно приготовить всевозможные закуски и бутерброды, в которых знает толк прекрасная хозяйка и талантливый кулинар Гульжанат Нурушева @gulzhannat_nurusheva. Готовятся они легко, а сметаются гостями со скоростью света.

Первый рецепт – круассан с красной рыбой. Круассан разрезаем, намазываем маслом нижнюю часть, тщательно промытые листья салата выкладываем поверх масла, затем кусочки красной рыбы (семги, горбуши). А сверху кружочки помидоров. Закрываем и отправляем на несколько минут под пресс на гриль.

Гости, предпочитающие диетический перекус, оценят невесомые спринг-роллы. Лист рисовой бумаги вымачиваем в теплой воде, выкладываем на него кусочки кресс-салата, авокадо, рыбы, болгарского перца, огурцов, половинку яйца, заворачиваем конвертиком и пакуем в контейнер, чтобы довезти до пикника. Также заранее по рецептам автора можно испечь творожное печенье или панкейки.

Картошка forever!

Печеный картофель – классика пикника. При наличии фантазии рецепт можно мастерски обыграть, как это сделал автор TikTok Ромаль @romalfood. Все просто: режем картошку на ломтики, надрезам их поперек, а с другой стороны по диагонали. Поливаем оливковым маслом, солим, перчим, добавляем молотый чеснок и орегано, запекаем в аэрогриле или духовке. Готово!

К выездному фуршету также можно испечь яблочные пирожки. Если верить Ромалю, они "круче, чем в Макдональдсе". Яблоки нарезаем кубиками, обжариваем на сливочном масле, посыпав тростниковым сахаром, корицей и солью. Добавляем ванилин, лимонный сок и ждем пока яблоки размягчатся. Смешиваем яйцо и молоко и смазываем слоеное тесло по периметру. Выложив яблоки, формируем пирожки, выкладываем на противень, смазываем яйцом, посыпаем сахаром, корицей и ставим в духовку. Печем при температуре 170 °C.

Хачапури с лимонадом

Компания, которая соберется на природе, непременно оценит и свежие хачапури по-мегрельски. Воспользуемся рецептом волшебницы Дианы Амидовой @di.amidova. Ставим опару на теплом молоке, добавив сахар, дрожи и муку. Оставляем в теплом месте. Натираем на терке сыр. Затем взбиваем два яйца, всыпаем сахар, растопленное сливочное масло, муку и замешиваем тесто. Ждем пока поднимется, делим на части, раскатываем лепешки. Сыр распределяем по поверхности, смыкаем концы теста и снова раскатываем. Выкладываем на противень, намазав яйцом и посыпав сверху сыром.

В корзину для пикника также предлагаем положить несколько бутылей бесподобного, освежающего лимонада с добавлением свежих фруктов, ягод и льда. Желаем вам приятного отдыха и отменной трапезы на природе!