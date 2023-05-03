Мойщик окон сорвался и погиб в Астане

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Промышленный альпинист упал с седьмого этажа многоэтажного дома при помывке окон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

Мужчина скончался на месте из-за полученных травм. Трагедия произошла 1 мая.

"В девятиэтажном жилом комплексе при проведении высотных работ, а именно помывки окон снаружи здания, сорвался с альпинистского снаряжения с седьмого этажа мужчина 1988 года рождения", — сообщили в ДЧС.