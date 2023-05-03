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Сегодня, 04:56
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204Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Мойщик окон сорвался и погиб в Астане
Промышленный альпинист упал с седьмого этажа многоэтажного дома при помывке окон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.
Мужчина скончался на месте из-за полученных травм. Трагедия произошла 1 мая.
"В девятиэтажном жилом комплексе при проведении высотных работ, а именно помывки окон снаружи здания, сорвался с альпинистского снаряжения с седьмого этажа мужчина 1988 года рождения", — сообщили в ДЧС.
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