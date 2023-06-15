Мотоциклист насмерть сбил 11-летнюю девочку в области Жетысу

Фото: МВД РК

Трагедия произошла 14 июня в Ескельдинском районе, где в поселке Ешкиолмес под колеса спортивного мотоцикла попала 11-летняя девочка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Госпитализированный с травмами ребенок скончался не приходя в сознание в реанимации районной больницы.

В ДТП также серьезно пострадал сам 38-летний мотоциклист. По факту начато досудебное расследование, взятое на особый контроль.

Полиция региона выражает родным и близким погибшей девочки искреннее соболезнование по поводу тяжелой утраты.