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Москва и Киев согласились обсудить перемирие
Президенты России и Украины согласились на переговоры с двумя специальными посланниками Папы Римского, чтобы обсудить и достичь перемирия. Об этом сообщает специализированный портал ватиканской информации Il Sismografo, передаёт BaigeNews.kz.
По информации издания, подготовка ко встречам "крайне сложная и пока прогресс крайне скромный".
"Был обмен сообщениями через соответствующие дипломатические миссии Ватикана с просьбой к Киеву и Москве рассмотреть возможность приёма папских посланников для обсуждения возможности начала переговоров. Оба правительства в ответ заявили о своей принципиальной доступности. При этом они поставили ряд важных вопросов: во-первых, просили уточнить, будет ли два посланника, по одному в каждую страну, или только один; стороны также запросили личность посланников, что позволило бы им составить биографический профиль папского представителя. Для Москвы и Киева имена этих людей имеют первостепенное значение", - пишет издание.
На этом этапе предварительно согласованы имена кардинала Маттео Зуппи (в Киев) и архиепископа Клаудио Гуджеротти (в Москву). Оба ещё должны быть одобрены сторонами.
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