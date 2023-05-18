Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 21:36
416
Сегодня, 21:36
416
Фото: pixabay.com

Москва и Киев согласились обсудить перемирие

Президенты России и Украины согласились на переговоры с двумя специальными посланниками Папы Римского, чтобы обсудить и достичь перемирия. Об этом сообщает специализированный портал ватиканской информации Il Sismografo, передаёт BaigeNews.kz

По информации издания, подготовка ко встречам "крайне сложная и пока прогресс крайне скромный".

"Был обмен сообщениями через соответствующие дипломатические миссии Ватикана с просьбой к Киеву и Москве рассмотреть возможность приёма папских посланников для обсуждения возможности начала переговоров. Оба правительства в ответ заявили о своей принципиальной доступности. При этом они поставили ряд важных вопросов: во-первых, просили уточнить, будет ли два посланника, по одному в каждую страну, или только один; стороны также запросили личность посланников, что позволило бы им составить биографический профиль папского представителя. Для Москвы и Киева имена этих людей имеют первостепенное значение", - пишет издание.

На этом этапе предварительно согласованы имена кардинала Маттео Зуппи (в Киев) и архиепископа Клаудио Гуджеротти (в Москву). Оба ещё должны быть одобрены сторонами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:36
416
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх