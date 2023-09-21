Мошенники выманивали деньги у казахстанцев и переводили в криптовалюту

На 80 млн тенге обманула казахстанцев группа интернет-мошенников из ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась жительница областного центра ВКО. По ее словам, неизвестный, позвонив ей, представился работником банка. Он сообщил, что на ее имя оформили денежный кредит и предложил свою помощь. Так, лжесотрудник банка завладел анкетными данными доверчивой потерпевшей и сам оформил на нее кредит в размере 1 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность троих подозреваемых. Стражи порядка изъяли в их домах вещественные доказательства.

"На счету у мошенников более 50 потерпевших по всему Казахстану, а сумма ущерба составляет около 80 млн тенге. Установлено, что молодые люди нашли работу через популярный мессенджер. Их роль заключалась в незаконном обналичивании добытых преступными способами денег через банкоматы. После они переводили деньги в криптовалюту, получая определенный процент от сделки", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены соответствующие судебные экспертизы.