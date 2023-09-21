  • 21 Сентября, 13:22
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Мошенники выманивали деньги у казахстанцев и переводили в криптовалюту

Сегодня, 11:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
183
Фото: polisia.kz

На 80 млн тенге обманула казахстанцев группа интернет-мошенников из ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась жительница областного центра ВКО. По ее словам, неизвестный, позвонив ей, представился работником банка. Он сообщил, что на ее имя оформили денежный кредит и предложил свою помощь. Так, лжесотрудник банка завладел анкетными данными доверчивой потерпевшей и сам оформил на нее кредит в размере 1 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность троих подозреваемых. Стражи порядка изъяли в их домах вещественные доказательства.

"На счету у мошенников более 50 потерпевших по всему Казахстану, а сумма ущерба составляет около 80 млн тенге. Установлено, что молодые люди нашли работу через популярный мессенджер. Их роль заключалась в незаконном обналичивании добытых преступными способами денег через банкоматы. После они переводили деньги в криптовалюту, получая определенный процент от сделки", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены соответствующие судебные экспертизы.

Самое читаемое

Наверх