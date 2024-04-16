  • 16 Апреля, 11:02
  • BAIGENEWS

Мошенники стали представляться министром культуры Казахстана

Сегодня, 10:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
suvssalesm.live Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31
151
Фото: suvssalesm.live

Министр культуры и информации Аида Балаева предупредила казахстанцев о фейковом WhatsApp-аккаунте с ее именем, передаёт BaigeNews.

"Данные сообщения являются фейковыми, номера, с которых поступают эти сообщения, мне не принадлежат. Прошу не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам", - написала она в Facebook.

К слову, в настоящее время ведутся мероприятия по поиску провокаторов.

Самое читаемое

Наверх