Мошенники стали представляться министром культуры Казахстана
Сегодня, 10:31
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Сегодня, 10:31Сегодня, 10:31
151Фото: suvssalesm.live
Министр культуры и информации Аида Балаева предупредила казахстанцев о фейковом WhatsApp-аккаунте с ее именем, передаёт BaigeNews.
"Данные сообщения являются фейковыми, номера, с которых поступают эти сообщения, мне не принадлежат. Прошу не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам", - написала она в Facebook.
К слову, в настоящее время ведутся мероприятия по поиску провокаторов.
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