Мошенники притворяются сотрудниками Антикора и рассылают фейки

В пресс-службе Атикора предупредили казахстанцев о мошенниках, передаёт BaigeNews.kz.

"В мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) мошенники создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять средства", — предупредили в Антикоре.