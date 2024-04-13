Мошенники притворяются сотрудниками Антикора и рассылают фейки
Сегодня, 14:01
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Сегодня, 14:01Сегодня, 14:01
84Фото: pixabay.com
В пресс-службе Атикора предупредили казахстанцев о мошенниках, передаёт BaigeNews.kz.
"В мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) мошенники создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять средства", — предупредили в Антикоре.
В случае наличия таких фактов, в ведомстве просят сообщать в правоохранительные органы.
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