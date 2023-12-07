Мошенники придумали новый способ заработка
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
О новом виде мошенничества с использованием мессенджера предупреждает полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Случаи интернет-мошенничества участились в Казахстане. По информации киберполиции, от имени потерпевших с использованием аккаунта в WhatsApp, рассылается текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.
"Злоумышленники получают доступ к аккаунту Whatsapp, используя вредоносную ссылку, и после прохождения гражданами по данной ссылке, получают доступ к их учетной записи в мессенджере. В этой связи полиция предупреждает и призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам и др., и не вводить свои личные данные", — рекомендует начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
В полиции также объяснили, как проверить наличие параллельного доступа к WhatsApp-аккаунту.
"Если Вы подозреваете, что все-таки случайно прошлись по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в “Настройки”, и перейдя во вкладку “Привязанные устройства”. Если в данной вкладке отобразиться неизвестное устройство, которое Вы не привязывали, немедленно осуществите выход с данной сессии", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Осуждённому за взятку выдали государственное жильё в Костанае
- Более 20 акимам объявила выговор партия AMANAT
- Поедет - не поедет: жизнеспособность будущего ЛРТ в Астане оценили эксперты
- Школьница забеременела от отчима в Павлодарской области
- Кошмар в Косшы: акмолинцы опасаются наступления коммунального коллапса