Мошенники придумали новый способ заработка

О новом виде мошенничества с использованием мессенджера предупреждает полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Случаи интернет-мошенничества участились в Казахстане. По информации киберполиции, от имени потерпевших с использованием аккаунта в WhatsApp, рассылается текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.

"Злоумышленники получают доступ к аккаунту Whatsapp, используя вредоносную ссылку, и после прохождения гражданами по данной ссылке, получают доступ к их учетной записи в мессенджере. В этой связи полиция предупреждает и призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам и др., и не вводить свои личные данные", — рекомендует начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В полиции также объяснили, как проверить наличие параллельного доступа к WhatsApp-аккаунту.

"Если Вы подозреваете, что все-таки случайно прошлись по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в “Настройки”, и перейдя во вкладку “Привязанные устройства”. Если в данной вкладке отобразиться неизвестное устройство, которое Вы не привязывали, немедленно осуществите выход с данной сессии", - говорится в сообщении.