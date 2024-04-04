Мошенники представляются судисполнителями в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новые схемы стали использовать мошенники для обмана казахстанцев. В Нацбанке выступили с обращением к гражданам, передаёт BaigeNews.kz.
В банке предупредили об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных "документов частных судебных исполнителей".
"Мошенники, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан "открытых и застрахованных счетов физических лиц" в Национальном банке. При этом гражданам под предлогом осуществления денежных выплат и компенсаций как потерпевшей стороне, предлагается внести страховой взнос, который впоследствии якобы будет покрыт из "средств Национального банка", - сообщили в банке.
Для повышения доверия граждан на поддельных документах также размещаются подписи, имена и печати от "уполномоченных лиц" госорганов или частных судебных исполнителей. Такие "подтверждающие документы" нужны для того, чтобы убедить людей осуществлять денежные переводы третьим лицам.
"Напоминаем, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств граждан, а также не проводит денежные расчёты с населением. В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с заявлением в правоохранительные органы", - сообщили в Нацбанке.
Самое читаемое
- Что произошло в ночь смерти Салтанат Нукеновой, рассказал Бишимбаев в суде
- Казахстанка сняла интимное видео и вымогала деньги у экс-руководителя
- Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева
- Ценные рукописи и редкие книги XVIII-XX веков обнаружили в Кызылординской области
- Как казахстанцы будут отдыхать в мае