Мошенники представляются судисполнителями в Казахстане

В банке предупредили об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных "документов частных судебных исполнителей".

"Мошенники, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан "открытых и застрахованных счетов физических лиц" в Национальном банке. При этом гражданам под предлогом осуществления денежных выплат и компенсаций как потерпевшей стороне, предлагается внести страховой взнос, который впоследствии якобы будет покрыт из "средств Национального банка", - сообщили в банке.

Для повышения доверия граждан на поддельных документах также размещаются подписи, имена и печати от "уполномоченных лиц" госорганов или частных судебных исполнителей. Такие "подтверждающие документы" нужны для того, чтобы убедить людей осуществлять денежные переводы третьим лицам.